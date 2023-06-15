В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы

В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в ...

В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%

В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...