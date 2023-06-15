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В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ресторанной сферы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в уральской столице наблюдается наибольший прирост по всей стране, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Средняя предлагаемая зарплата выросла на 14%: с 32 тыс. 368 руб. до 36 тыс. 856 руб. Больше всего новых вакансий появилось для официантов — плюс 22%, а зарплатные предложения для них увеличились на 22%.

«Важно отметить, что уровень предлагаемых зарплат подсчитан с учетом вакансий с посменной и частичной занятостью, а также предложений о работе для начинающих кандидатов без опыта. У многих сотрудников ресторанного бизнеса доход зависит не только от фиксированного оклада, но и дополнительных чаевых», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
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