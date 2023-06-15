В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...13.03.2023 В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...03.06.2021 Число вакансий в общепите Екатеринбурга за два года выросло в 3,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. Число открытых в общепите Екатеринбурга вакансий на конец мая 2021 года составило почти ...27.11.2020 Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по ...