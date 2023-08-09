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В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%

УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а однокомнатных квартир — 35%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость студий на первичном рынке жилья Челябинска в августе 2023 года составила 2,4 млн руб. (+7% за год), однокомнатных квартир — 4,3 млн руб. (+44%).

При этом Челябинск стал лидером рейтинга среди российских городов по годовому росту средней стоимости «однушек». Помимо него эти объекты значительно подорожали в Кирове (+31%) и Москве (+23%).

Студии, в свою очередь, сильнее всего выросли в цене в Омске (+64%), Сочи (+31%) и Уфе (+31%).
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