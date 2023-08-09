В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Екатеринбурге доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 20%, а ...09.08.2023 В Челябинске спрос на квартиры в новостройках за месяц вырос на 11%
УрБК, Челябинск, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...29.05.2023 Предложение квартир в новостройках Челябинска за четыре месяца снизилось на 13%
УрБК, Челябинск, 29.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках в апреле 2023 года составила 4 млн ...19.05.2023 Квартиры-студии в новых домах Челябинска подорожали до 2,24 млн рублей
УрБК, Челябинск, 19.05.2023. По итогам апреля 2023 года средняя стоимость квартир-студий в новостройках Челябинска ...