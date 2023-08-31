ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 175 млн руб. на организацию летнего отдыха своих сотрудников ...10.06.2019 На организацию летнего отдыха сотрудников и их детей ЕВРАЗ направил более 86 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 ...14.06.2017 ЕВРАЗ направил более 190 млн рублей на организацию летнего отдыха детей и сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. Около 8 тыс. детей и сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК, Распадской угольной компании и Евразруды ...05.07.2016 ЕВРАЗ направил 80 млн рублей на летний отдых детей и сотрудников свердловских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2016. Более 3,5 тыс. детей и сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) ...09.09.2013 ОАО «ЧТПЗ» подвело итоги летней оздоровительной кампании
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2013. За лето 2013 года более 3 600 сотрудников ЧТПЗ и ПНТЗ, членов их семей, а также ...