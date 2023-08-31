ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ЕВРАЗ направил свыше 145 млн руб. на отдых порядка 4 тыс. работников предприятий холдинга и их детей по программе оздоровления при поддержке компании. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.Работники НТМК и Качканарского ГОКа, а также их дети провели отпуск и летние каникулы на курортах Краснодарского края и в санаториях Уральского региона. Так, с марта по сентябрь горняки и металлурги побывали в санаториях «Аврора», «БФО», «Головинка», «Антоновский», «Звездный», «Зори» в Краснодарском крае, отдохнули на курортах «Увильды» в Челябинской области, «Демидково» и «Усть-Качка» в Пермском крае. Также дети работников провели каникулы в оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки», «Чайка», «Уральский огонек», скидка на путевки составила 80% от полной стоимости.Кроме того, сотрудники предприятий отдохнули и укрепили здоровье по двухнедельным путевкам, в том числе по программе семейного отдыха «Мать и дитя». В зависимости от стажа работники приобрели путевку со скидкой до 95% от стоимости, остальные затраты взяла на себя компания.Как подчеркивают в ЕВРАЗе, горнякам Качканарского ГОКа и металлургам НТМК круглогодично доступны для отдыха санатории-профилактории «Леневка» в Нижнем Тагиле и «Зеленый мыс» в Качканаре.«Для нас важно, чтобы работники имели возможность комфортно и с пользой для укрепления здоровья провести отпуск. На протяжении всего года мы заботимся о людях. Для своевременной диагностики и профилактики заболеваний на предприятиях действует корпоративная программа «Здоровье», в рамках которой сотрудники наблюдаются у докторов крупных медицинских центров», — отмечает директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин.