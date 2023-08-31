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ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ЕВРАЗ направил свыше 145 млн руб. на отдых порядка 4 тыс. работников предприятий холдинга и их детей по программе оздоровления при поддержке компании. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Работники НТМК и Качканарского ГОКа, а также их дети провели отпуск и летние каникулы на курортах Краснодарского края и в санаториях Уральского региона. Так, с марта по сентябрь горняки и металлурги побывали в санаториях «Аврора», «БФО», «Головинка», «Антоновский», «Звездный», «Зори» в Краснодарском крае, отдохнули на курортах «Увильды» в Челябинской области, «Демидково» и «Усть-Качка» в Пермском крае. Также дети работников провели каникулы в оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки», «Чайка», «Уральский огонек», скидка на путевки составила 80% от полной стоимости.

Кроме того, сотрудники предприятий отдохнули и укрепили здоровье по двухнедельным путевкам, в том числе по программе семейного отдыха «Мать и дитя». В зависимости от стажа работники приобрели путевку со скидкой до 95% от стоимости, остальные затраты взяла на себя компания.

Как подчеркивают в ЕВРАЗе, горнякам Качканарского ГОКа и металлургам НТМК круглогодично доступны для отдыха санатории-профилактории «Леневка» в Нижнем Тагиле и «Зеленый мыс» в Качканаре.

«Для нас важно, чтобы работники имели возможность комфортно и с пользой для укрепления здоровья провести отпуск. На протяжении всего года мы заботимся о людях. Для своевременной диагностики и профилактики заболеваний на предприятиях действует корпоративная программа «Здоровье», в рамках которой сотрудники наблюдаются у докторов крупных медицинских центров», — отмечает директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Селькин.
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