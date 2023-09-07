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ЕВРАЗ направил более 120 млн рублей на летний оздоровительный отдых сотрудников уральских предприятий и их детей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в рамках летней оздоровительной кампании более 4 тыс. 500 работников и их детей отправятся по льготным путевкам на отдых в санатории и оздоровительные лагеря. На организацию летнего отдыха предприятие направило более 120 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Так, сотрудники предприятий отдохнут в санаториях Уральского региона, на черноморском побережье и в Кавказских Минеральных Водах, а дети — в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре.

Большую часть затрат на отдых берет на себя предприятие. Сотрудники, в зависимости от стажа работы, оплачивают от 5% до 30% от полной стоимости путевки.

На предприятии отмечают, что горнякам и металлургам санатории-профилактории «Леневка» в Нижнем Тагиле и «Зеленый мыс» в Качканаре, «Усть-Качка», «Демидково» в Пермском крае, а также ряд других санаториев и пансионатов России, в том числе БФО (Анапа), «Аврора» и «Головинка» (Лазаревское), «Ливадия Татарстан» (Казань) доступны круглый год.

Стоит отметить, что ЕВРАЗ — один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно совместному исследованию с ANCOR, в 2024 году ЕВРАЗ вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди промышленных компаний Свердловской и Кемеровской областей.
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