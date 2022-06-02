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Вчера, 16:57

ЕВРАЗ выделил более 175 млн рублей на организацию летнего отдыха сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 175 млн руб. на организацию летнего отдыха своих сотрудников и их семей. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Более 1 тыс. сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК отдохнули этим летом в санаториях по льготным путевкам, в том числе по программе семейного отдыха «Мать и дитя». Около 2,6 тыс. детей работников провели каникулы в оздоровительных лагерях.

Компания компенсировала до 90% стоимости каждой путевки. 400 детей из малообеспеченных и многодетных семей оздоровились бесплатно.

Сотрудники комбината отдохнули в 18 санаториях Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. При этом воспользоваться льготной путевкой они могут круглогодично. В текущем году расширился список лагерей для детей: теперь их стало 10. Они расположены в Кемеровской и Новосибирской областях. Впервые после пандемии ребята смогли побывать в парусной школе на Беловском водохранилище. Также они получили санаторное лечение в лагерях «Чкаловец» (Новосибирск) и «Шахтер» (Прокопьевск).

«Здоровье и отдых сотрудников компании и их детей — одно из приоритетных направлений нашей работы. Каждый год мы выбираем учреждения с высоким уровнем лечебной и материальной базы, качественным питанием, разнообразными формами досуга и безопасными условиями отдыха», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» Алексей Пырин.
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