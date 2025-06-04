УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:55

ЕВРАЗ направил более 530 млн рублей на летнюю оздоровительную кампанию для работников

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025 Компания ЕВРАЗ направила более 530 млн руб. на летнюю оздоровительную кампанию для работников своих предприятий Урала и Сибири и их детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Компания покупала путевки в санаториях Черноморского побережья, а также здравницах уральского и сибирского регионов. Всего отдохнули около 7 тыс. металлургов и горняков ЕВРАЗа и их детей.

«Нам очень важно обеспечить качественный отдых для наших сотрудников и их детей. Для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления в наших детских лагерях компания ежегодно выделяет средства на ремонт корпусов, благоустройство территории, спортивных площадок и помещений для проведения массовых мероприятий. В 2025 году ЕВРАЗ направил на содержание детских лагерей «Чайка» и «Баранчинские огоньки» более 110 млн рублей», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

В 2025 году компания направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд руб.
