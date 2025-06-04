ЕВРАЗ направил более 530 млн рублей на летнюю оздоровительную кампанию для работников

УрБК, 04.06.2025. ЕВРАЗ направит порядка 126 млн руб. на летнюю оздоровительную компанию для детей сотрудников. В ...07.09.2023 ЕВРАЗ перечислил более 145 млн рублей на программу оздоровления для сотрудников компании
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ЕВРАЗ направил свыше 145 млн руб. на отдых порядка 4 тыс. работников предприятий ...31.08.2023 ЕВРАЗ выделил более 175 млн рублей на организацию летнего отдыха сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. ЕВРАЗ ЗСМК направил более 175 млн руб. на организацию летнего отдыха своих сотрудников ...10.06.2019 На организацию летнего отдыха сотрудников и их детей ЕВРАЗ направил более 86 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 3,7 ...05.07.2016 ЕВРАЗ направил 80 млн рублей на летний отдых детей и сотрудников свердловских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2016. Более 3,5 тыс. детей и сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) ...