ЕВРАЗ направил более 530 млн рублей на летнюю оздоровительную кампанию для работников

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025 Компания ЕВРАЗ направила более 530 млн руб. на летнюю оздоровительную кампанию для работников своих предприятий Урала и Сибири и их детей. Об этом сообщает пресс-служба компании.Компания покупала путевки в санаториях Черноморского побережья, а также здравницах уральского и сибирского регионов. Всего отдохнули около 7 тыс. металлургов и горняков ЕВРАЗа и их детей.«Нам очень важно обеспечить качественный отдых для наших сотрудников и их детей. Для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления в наших детских лагерях компания ежегодно выделяет средства на ремонт корпусов, благоустройство территории, спортивных площадок и помещений для проведения массовых мероприятий. В 2025 году ЕВРАЗ направил на содержание детских лагерей «Чайка» и «Баранчинские огоньки» более 110 млн рублей», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.В 2025 году компания направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд руб.