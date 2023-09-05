Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 07.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 30,56 коп., до 97,84 руб., евро — на 17,46 коп., до 105,07 руб.