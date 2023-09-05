Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2023 года. Курс ...05.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...01.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...