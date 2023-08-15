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В Екатеринбургском музее ИЗО 7 сентября пройдет экскурсия «Эмоциональный Екатеринбург прошлого, настоящего и будущего»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 7 сентября пройдет экскурсия «Эмоциональный Екатеринбург прошлого, настоящего и будущего». Начало мероприятия в 18.30 по адресу улица Воеводина, 5, сообщает пресс-служба музея.

На экскурсии «Эмоциональный Екатеринбург прошлого, настоящего и будущего» посетителям музея предлагается пройти маршрутами художников разного времени и почувствовать город таким, каким запомнили его в детстве и увидели уже во взрослом возрасте.

«Каждый день мы ходим по давно знакомым улицам и местам города: Ленина, Малышева, Площадь 1905 года, Плотинка… Заученные маршруты становятся рутинными, мы перестаем замечать красоту и уникальность места, в котором живем. Но возможно ли остановиться, оглянуться по сторонам и посмотреть на город свежим взглядом? Сделать это можно благодаря художнику, который берет за руку и ведет по городу, в котором видит красоту сам. По-новому посмотрим на Свердловск-Екатеринбург глазами Германа Метелева, Бориса Семенова, Алексея Ефремова и других художников», — сообщается в анонсе мероприятия.

Экскурсию проведет сотрудник сектора отечественного искусства ХХ века Ника Фейгина.
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