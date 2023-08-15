В Екатеринбургском музее ИЗО 7 сентября пройдет экскурсия «Эмоциональный Екатеринбург прошлого, настоящего и будущего»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая ...05.07.2023 В Музее ИЗО сегодня состоится лекция «Приквелы и сиквелы пермских богов»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Приквелы и сиквелы пермских ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...24.03.2023 Культурный уикенд
Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные ...07.03.2023 Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательные мероприятия к Международному женскому дню
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в Международный женский день пройдут ...