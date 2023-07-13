В России рост потребительских цен превысил 4%

УрБК, Москва, 06.09.2023. В России рост устойчивых компонент ценовой динамики и потребительских цен ускорился и превысил 4% в годовом выражении. Об этом сообщает Банк России.



Согласно оперативным и опросным показателям, в будущем совокупный спрос в экономике продолжит расти при высоком уровне предпринимательской и потребительской уверенности. Отрасли, которые получают поддержку в виде государственного спроса, а также производители потребительских товаров и услуг продолжают наращивать показатели.



В июле-августе тенденция к повышению в текущей динамике потребительских цен закрепилась и коснулась многих видов товаров и услуг. Усилился перенос ослабления рубля, поскольку пошел рост потребительского спроса в связи с увеличением доходов и розничного кредитования. Наблюдаемая сейчас динамика цен создает риски для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.



Внеочередное повышение ключевой ставки до 12% сказалось на доходностях кратко- и среднесрочных ОФЗ. Кривая доходностей ОФЗ стала почти плоской. Но доходности по всей кривой находятся ниже ключевой ставки. Это отражает рыночные ожидания смягчения денежной политики при развороте инфляционного тренда.