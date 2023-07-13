В России рост потребительских цен превысил 4%

УрБК, Москва, 13.07.2023. Рост потребительских цен в России набирает большую устойчивость и закрепляется на уровне от ...28.10.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...13.07.2018 Минэкономразвития РФ ожидает рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%
В июле 2018 года темпы роста потребительских цен в России вернутся на уровень 0,3-0,4%, а в августе ожидается нулевой ...13.07.2018 Минэкономразвития РФ ожидает рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%
УрБК, Москва, 13.07.2018. В июле 2018 года темпы роста потребительских цен в России вернутся на уровень 0,3-0,4%, а в ...25.07.2014 ЦБ повысил ключевую ставку до 8%
УрБК, Москва, 25.07.2014. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 8,00% годовых. ...