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На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 августа COVID-19 заразилось 37 человек, а с 28 августа по 3 сентября — 117. Таким образом, за месяц рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 3,2 раза.

При этом обратная тенденция наблюдается в количестве выздоровевших свердловчан. Так, за неделю с 7 по 13 августа их число составляло 56 человек, а с 28 августа по 3 сентября — восемь.

В целом по стране, по данным оперштаба, заболеваемость COVID-19 за август выросла в 1,8 раза.
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