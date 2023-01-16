На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 ...08.09.2022 Спрос на ПЦР-тесты на COVID-19 в УрФО вырос на 39%
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Рост спроса на ПЦР-исследования на COVID-19 в августе в УрФО по отношению к июлю ...10.06.2021 За неделю заболеваемость COVID-19 в Свердловской области выросла на 5%
На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 выросла на 5%. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил первый ...30.10.2020 В Екатеринбурге за неделю число заболевших COVID-19 снизилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге за неделю снизилось в два ...06.10.2020 Заболеваемость пневмонией в Свердловской области за неделю выросла на 20%
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Свердловской области уровень заболеваемости внебольничной пневмоний за неделю вырос ...