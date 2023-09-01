Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 91,84 коп., до 97,53 руб., евро — на 48,72 коп., до 104,90 руб.