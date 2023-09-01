Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...01.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс ...31.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 97 коп.
УрБК, Москва, 31.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 августа 2023 года. Курс ...30.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 23 коп.
УрБК, Москва, 30.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...