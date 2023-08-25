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Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 27,88 коп., до 96,61 руб., евро снизился на 19,37 коп., до 104,41 руб.
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