Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 19 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 27,88 коп., до 96,61 руб., евро снизился на 19,37 коп., до 104,41 руб.