Официальный курс доллара США снизился до 99,87 руб., евро — до 104,23 руб.

УрБК, Москва, 25.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 декабря 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,74 руб., до 99,87 руб., евро — на 1,02 руб., до 104,23 руб.