Официальный курс доллара США снизился до 99,87 руб., евро — до 104,23 руб.

УрБК, Москва, 17.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2024 года. Курс ...10.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 99,38 руб., евро — до 105,10 руб.
УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2024 года. Курс ...06.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 103,38 руб., евро — до 109,78 руб.
УрБК, Москва, 06.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2024 года. Курс ...05.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 104,24 руб., евро — до 110,20 руб.
УрБК, Москва, 05.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2024 года. Курс ...03.12.2024 Официальный курс доллара США снизился до 107,18 руб., евро — до 112,80 руб.
УрБК, Москва, 03.11.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2024 года. Курс ...