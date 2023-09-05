Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 39 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2023 года. Курс ...18.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2,9 руб., евро — на 3,4 руб.
УрБК, Москва, 18.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа 2023 года. Курс ...19.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 72 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 19.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2023 года. Курс долл. США ...04.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...03.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 03.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2023 года. Курс долл. США ...