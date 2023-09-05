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Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 39 коп.

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2023 года. Курс доллара США снизился на 27,20 коп., до 97,92 руб., евро — на 39,04 коп., до 104,88 руб.
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