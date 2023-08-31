Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.

УрБК, Москва, 31.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 августа 2023 года. Курс ...30.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 23 коп.
УрБК, Москва, 30.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...18.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 18.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2023 года. Курс доллара ...