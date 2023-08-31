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Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.

УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс доллара США вырос на 41 коп., до 96,33 руб., евро — на 49 коп., до 104,94 руб.
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