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Вчера, 16:42

Банк России ужесточит требования к информационной безопасности для микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 05.09.2023. Банк России представил проект указа, в котором ужесточаются требования к микрофинансовым организациям (МФО) по вопросам информационной безопасности. Регулятор вводит более строгие правила хранения информации об инцидентах, по обеспечению безопасности приложений и инфраструктуры, применению криптографии для интернет-займов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Онлайн-займы Банк России называет самыми рискованными в плане мошенничества. При этом на них приходится 80% от всех выдач микрокредитов в МФО. Их оформление через интернет привлекает простотой, скоростью проверки данных и принятия решения о выдаче. Но это удобно и для мошенников, пытающихся оформить займы на других лиц, отмечает регулятор.

Прием предложений по проекту указа продлится до 18 сентября.
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