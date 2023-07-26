Банк России ужесточит требования к информационной безопасности для микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 26.07.2023. Банк России заявил представителям микрофинансовых организаций (МФО) о намерениях ужесточить ...

Банк России планирует ужесточить требования к микрофинансовым организациям

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы

УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение ...