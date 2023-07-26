Банк России ужесточит требования к информационной безопасности для микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 26.07.2023. Банк России заявил представителям микрофинансовых организаций (МФО) о намерениях ужесточить ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...12.08.2019 Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы
УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение ...25.04.2016 ЦБ с 1 мая вводит рекомендации для банков по контролю информационной безопасности
УрБК, Москва, 25.04.2016. Банк России разработал и предложил всем российским банкам комплекс мер ...