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Вчера, 15:01

Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,74%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,58 руб., евро — 105 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,74%, европейской — на 0,3%.
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