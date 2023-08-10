Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении оргкомитета по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи, который регион примет в 2024 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Фестиваль, согласно указу президента РФ Владимира Путина, состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Региональная программа запланирована с 10 по 17 марта. Участники смогут посетить 30 российских городов, включая Екатеринбург.



В свердловский оргкомитет вошел 31 человек, среди которых вице-губернатор Олег Чемезов, заместитель губернатора Павел Креков и министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. Минобразования будет отвечать за организационно-техническое обеспечение работы оргкомитета и взаимодействие с дирекцией фестиваля.



Предполагается, что во Всемирном фестивале молодежи поучаствуют около 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других. Впервые к фестивальному движению смогут присоединиться подростки от 14 до 17 лет.