Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета по подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...04.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень институтов инновационного развития региона
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...22.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...11.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав федерального ...