«Ситибанк» прекращает обслуживать свои банкоматы и демонтирует их

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области выявил в АО КБ ...29.09.2017 За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%
С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, сократилось на 40%, до 600 ...29.09.2017 За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%
УрБК, Москва, 29.09.2017. С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, ...29.11.2013 С 1 декабря карты клиентов без контактных данных ЗАО КБ «Ситибанк» могут быть заблокированы
УрБК, Москва, 29.11.2013. С 1 декабря Ситибанк может заблокировать карты тех клиентов, которые не предоставят ...27.01.2009 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: «Негативный» прогноз по ЗАО «КБ «Ситибанк» отражает потенциал снижения странового потолка России
УрБК, Москва, 27.01.2009. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ЗАО «КБ «Ситибанк» долгосрочный ...