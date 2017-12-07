«Ситибанк» прекращает обслуживать свои банкоматы и демонтирует их

УрБК, Москва, 04.09.2023. АО КБ «Ситибанк» прекращает обслуживать свою сеть банкоматов. Все устройства планируется демонтировать до конца 2023 года, сообщается на сайте кредитной организации.



В апреле 2021 года «Ситибанк» объявил о решении продать розничный бизнес в России. В октябре 2022 года портфель рублевых потребительских кредитов клиентов организации приобрело ПАО «Банк Уралсиб».



В этом же месяце «Ситибанк» заявил о том, что прекратит работу большинства услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 года. В мае 2023 года стало известно, что действующим держателям кредитных карт «Ситибанка» предложат перейти на обслуживание в «Уралсиб».