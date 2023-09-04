На Урале закроются все отделения «Ситибанка»

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«Ситибанк» прекращает обслуживать свои банкоматы и демонтирует их

УрБК, Москва, 04.09.2023. АО КБ «Ситибанк» прекращает обслуживать свою сеть банкоматов. Все устройства планируется ...

За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%

С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, сократилось на 40%, до 600 ...

За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%

УрБК, Москва, 29.09.2017. С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, ...

С 8 по 10 августа клиентам ЗАО КБ «Ситибанк» будет недоступен ряд услуг

УрБК, Москва, 04.08.2014. С 8 по 10 августа клиентам Ситибанка будут временно недоступен ряд услуг из-за технических ...

ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало партнером бонусной программы Citi Select

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало единственным партнером бонусной программы ...