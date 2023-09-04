УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:02

На Урале закроются все отделения «Ситибанка»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. На Урале прекратят работу все отделения «Ситибанка», который входит в американскую корпорацию Citigroup. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ «Ситибанк», включая обслуживание в банкоматах. Это связано с решением Citi, объявленным в августе 2022 года, о сворачивании розничного бизнеса в России», — указано на сайте финансовой компании.

Уточняется, что для уральских клиентов изменятся номера счетов, кредитных карт и БИКа. При этом продолжат работать интернет- и мобильные сервисы банка.

Отметим, что «Ситибанк» прекращает обслуживать свои банкоматы и демонтирует их до конца 2023 года. В мае этого года стало известно, что действующим держателям кредитных карт «Ситибанка» предложат перейти на обслуживание в «Уралсиб».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2023 «Ситибанк» прекращает обслуживать свои банкоматы и демонтирует их

УрБК, Москва, 04.09.2023. АО КБ «Ситибанк» прекращает обслуживать свою сеть банкоматов. Все устройства планируется ...

29.09.2017 За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%

С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, сократилось на 40%, до 600 ...

29.09.2017 За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%

УрБК, Москва, 29.09.2017. С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, ...

04.08.2014 С 8 по 10 августа клиентам ЗАО КБ «Ситибанк» будет недоступен ряд услуг

УрБК, Москва, 04.08.2014. С 8 по 10 августа клиентам Ситибанка будут временно недоступен ряд услуг из-за технических ...

07.12.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало партнером бонусной программы Citi Select

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало единственным партнером бонусной программы ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (234)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18