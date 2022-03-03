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Вчера, 17:21

В Екатеринбурге в августе обнаружили 1 тонну небезопасной животноводческой продукции

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В августе 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области вместе с правоохранителями провели три рейда на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки проходят для обнаружения и пресечения незаконного оборота некачественных и опасных продуктов животного происхождения. В ходе рейдов проверяющие обнаружили и изъяли мяса, мясной продукции и субпродуктов общей массой 955 кг.
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