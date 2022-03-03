В Екатеринбурге в августе обнаружили 1 тонну небезопасной животноводческой продукции

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели 1 и 2 марта ...25.11.2021 Сотрудники свердловского Управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили 1,5 тонны немаркированных продуктов
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области в ходе ...19.07.2018 В Свердловской области надзорные органы выявили 1,5 тонны опасной мясной продукции
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением ФСБ и МВД ...19.10.2017 В Екатеринбурге изъяли 307 кг мясной продукции неустановленного вида
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Сотрудники надзорных органов обнаружили на крупном городском рынке Екатеринбурга 307 кг ...08.06.2017 В Екатеринбурге изъяли и уничтожили 20,5 тонн польских яблок
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Инспекторы Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ...