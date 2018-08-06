Россельхознадзор за год выявил 49 тонн санкционной продукции

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем среди утилизированной ...06.08.2018 За три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции
УрБК, Москва, 06.08.2018. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем ...09.01.2018 За время продуктового эмбарго в России было уничтожено 19,1 тыс. тонн продукции
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года задержал 19,4 тыс. т ...19.09.2016 За год в России было уничтожено более 8 тыс. т санкционного продовольствия
Россельхознадзор заявляет, что в России с 6 августа прошлого года уничтожили 7,967 тыс. т санкционного продовольствия. ...19.09.2016 За год в России было уничтожено более 8 тыс. т санкционного продовольствия
УрБК, Москва, 19.09.2016. Россельхознадзор заявляет, что в России с 6 августа прошлого года уничтожили 7,967 тыс. т ...