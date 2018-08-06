Россельхознадзор за год выявил 49 тонн санкционной продукции

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Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем среди утилизированной ...

За три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции

УрБК, Москва, 06.08.2018. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем ...

За время продуктового эмбарго в России было уничтожено 19,1 тыс. тонн продукции

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Россельхознадзор с 6 августа 2015 года по 9 января 2018 года задержал 19,4 тыс. т ...

За год в России было уничтожено более 8 тыс. т санкционного продовольствия

Россельхознадзор заявляет, что в России с 6 августа прошлого года уничтожили 7,967 тыс. т санкционного продовольствия. ...

За год в России было уничтожено более 8 тыс. т санкционного продовольствия

УрБК, Москва, 19.09.2016. Россельхознадзор заявляет, что в России с 6 августа прошлого года уничтожили 7,967 тыс. т ...