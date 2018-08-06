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Вчера, 09:03

Россельхознадзор за год выявил 49 тонн санкционной продукции

УрБК, Москва, 26.03.2024. В 2023 году Россельхознадзор выявил и уничтожил 49 т запрещенной к ввозу в РФ продукции животного происхождения, что в 10 раз больше показателя за 2022 год, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«В 2023 году при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено и уничтожено более 49 т продукции животного происхождения, а в 2022 году 4 т продуктов животного происхождения, запрещенных к ввозу на территорию России, что свидетельствует об увеличении выявлений в 10 раз», — говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего проверки выявляют готовую молочную продукцию, на втором месте мясные продукты, на третьем — рыбные. Санкционную продукцию, как правило, пытаются провести через границу на автомобилях из Белоруссии, Казахстана и других стран.
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