Екатеринбургские полицейские в ходе рейда изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Екатеринбурге полицейские провели рейды для обнаружения и пресечения незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции в сфере оптовой и розничной продажи. Профилактические мероприятия проводились с 1 по 10 февраля, сообщает местное отделение по связям со СМИ УМВД России.
В операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, в том числе экономической безопасности и противодействия коррупции, исполнения административного законодательства, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД и других.
Почти за две недели специалисты провели 1 тыс. 041 осмотр. Из незаконного оборота изъято свыше 10 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 3 тыс. 470 пачек сигарет.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия за правонарушения к административной ответственности привлекли 48 человек.
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2020. В ходе полицейских рейдов по пресечению незаконной торговли алкоголем на территории ...24.10.2019 В Екатеринбурге полиция изъяла из оборота около 19 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Полиция Екатеринбурга подвела итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь». ...13.08.2019 В Свердловской области из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. литров спирта и контрафактного алкоголя
В селе Малобрусянское Свердловской области ликвидирован нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом ...19.10.2015 В Билимбае полицией изъято почти 400 литров незаконного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2015. Сотрудники ОМВД России по г. Первоуральску совместно с представителями общественности ...21.11.2014 В Екатеринбурге полицейские изъяли из незаконного оборота более 11 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2014. В Екатеринбурге полицейские изъяли из незаконного оборота 11 тыс. литров алкогольной и ...