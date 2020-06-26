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Екатеринбургские полицейские в ходе рейда изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Екатеринбурге полицейские провели рейды для обнаружения и пресечения незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции в сфере оптовой и розничной продажи. Профилактические мероприятия проводились с 1 по 10 февраля, сообщает местное отделение по связям со СМИ УМВД России.

В операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, в том числе экономической безопасности и противодействия коррупции, исполнения административного законодательства, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД и других.

Почти за две недели специалисты провели 1 тыс. 041 осмотр. Из незаконного оборота изъято свыше 10 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 3 тыс. 470 пачек сигарет.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия за правонарушения к административной ответственности привлекли 48 человек.

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