В Екатеринбурге сотрудники полиции в ходе рейда в Железнодорожном районе проверили 112 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Сотрудники правоохранительных органов в ходе профилактического рейда в Железнодорожном районе Екатеринбурга проверили 112 иностранных граждан. У 20 из них были выявлены нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.
Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В ходе мероприятия сотрудники различных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области проверили торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11. В отношении мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории РФ, были составлены административные протоколы в соответствии с главой 18 КоАП РФ «Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации».
Кроме этого, 18 иностранцев были привлечены к ответственности за употребление алкоголя в общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
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