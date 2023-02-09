Полиция проверила более 700 мигрантов в ходе профилактического рейда в Железнодорожном районе

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Полиция Екатеринбурга провела профилактический рейд «Улица-мигрант» в Железнодорожном районе. В мероприятии участвовали сотрудники отделов № 10 и 11, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В ходе рейда работники десятого отдела проверили 527 человек, одиннадцатого — 178. Также были проинспектированы торговые центры, 116 торговых павильонов и прилавков, стройплощадки и кафе. В итоге полиция составила 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. В том числе — по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В отношении таких нарушителей будет рассматриваться вопрос об их выдворении из страны.
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