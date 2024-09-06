В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция задержала за нарушение миграционного законодательства 17 граждан других государств

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ходе профилактического рейда по соблюдению ...24.03.2023 Полиция проверила более 700 мигрантов в ходе профилактического рейда в Железнодорожном районе
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Полиция Екатеринбурга провела профилактический рейд «Улица-мигрант» в Железнодорожном ...14.12.2022 В Октябрьском районе Екатеринбурга полиция задержала более 30 иностранных граждан в ходе операции «Нелегал»
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В екатеринбургском отделе полиции № 6 УМВД, в районе логистического парка Кольцово, ...26.08.2022 В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ходе очередного рейда полицейские проверили более 170 иностранных граждан и их работодателей
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Сотрудники полиции совместно с представителями смежных ведомств провели очередную ...01.06.2017 В Екатеринбурге полиция задержала более 100 иностранных граждан в ходе операции «Нелегал»
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2017. В Екатеринбурге полиция задержала более 100 иностранных граждан в ходе операции ...