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06.09.2024

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция задержала за нарушение миграционного законодательства 17 граждан других государств

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ходе оперативно-профилактического рейда полиция задержала за нарушение миграционного законодательства 17 граждан других государств. В общей сложности были проверены 82 иностранца, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

На нарушителей миграционного законодательства был составлен 21 административный протокол. Так, трое иностранных граждан нарушили правила миграционного учета на территории РФ (часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ), 15 человек — режим пребывания на территории РФ (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ), еще трое уклонились от прохождения обязательной дактилоскопии (часть 1 статьи 18.11 КоАП РФ).

В результате всех нарушителей передали по территориальности в отдел полиции № 11 УМВД Екатеринбурга. В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы РФ.
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