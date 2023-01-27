Полиция Екатеринбурга в ходе профилактического рейда привлекла к ответственности 31 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Полиция Екатеринбурга 8 февраля провела в Верх-Исетском районе профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционной политики. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
Правоохранители искали нарушителей в местах концентрации иностранных граждан: находящемся на проверяемой территории торговом центре, общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях.
Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В итоге полиция проверила 132 иностранных граждан, из которых 14 нарушили режим пребывания в России. Помимо этого, были выявлены и пресечены ряд административных нарушений общественного порядка, таких как употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов о нарушении ПДД, в частности правил остановки и нанесения тонировки.
Всего за время рейда к административной ответственности был привлечен 31 человек.
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