Полиция Екатеринбурга в ходе профилактического рейда привлекла к ответственности 31 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Полиция Екатеринбурга 8 февраля провела в Верх-Исетском районе профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционной политики. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Правоохранители искали нарушителей в местах концентрации иностранных граждан: находящемся на проверяемой территории торговом центре, общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях.





Фото предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу



В итоге полиция проверила 132 иностранных граждан, из которых 14 нарушили режим пребывания в России. Помимо этого, были выявлены и пресечены ряд административных нарушений общественного порядка, таких как употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов о нарушении ПДД, в частности правил остановки и нанесения тонировки.



Всего за время рейда к административной ответственности был привлечен 31 человек.