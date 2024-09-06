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В Екатеринбурге полиция задержала 11 иностранцев за нарушение миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга полицейские во время профилактического рейда задержали 11 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. На них составили 13 материалов по административным правонарушениям, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Правоохранители начали рейд утром 12 сентября в Октябрьском районе. Так, четыре нелегальных мигранта нарушили режим проживания в России (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ), а девять иностранцев отказались сдавать отпечатки пальцев. Дактилоскопия является обязательной процедурой для установления личности. Процедура предусмотрена статьей 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил».

Правоохранители зафиксировали 22 административных материала, предусмотренных статьей 18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Правонарушители были отданы сотрудникам отдела полиции № 7 УМВД г. Екатеринбурга. Им грозит депортация из страны.
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