Курс евро с начала торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 01.09.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,43 руб., евро — 104,61 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,43%, европейской — на 0,51%.

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