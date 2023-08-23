Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 9,66%

Во вторую декаду августа выросла максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках. В ...23.08.2023 В десяти российских банках выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам
УрБК, Москва, 23.08.2023. Во вторую декаду августа выросла максимальная процентная ставка по вкладам в десяти ...13.01.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 7,74%
УрБК, Москва, 13.01.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...29.10.2020 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в РФ выросла до 4,37% годовых
УрБК, Москва, 29.10.2020. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в РФ, привлекающих наибольший ...14.05.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,51%
УрБК, Москва, 14.05.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...