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Вчера, 15:58

Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 9,66%

УрБК, Москва, 01.09.2023. В третьей декаде августа средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла с 9,23 до 9,66%, сообщает Банк России.

Отметим, что показатель начал расти с третьей декады июля.

Доходность вкладов растет из-за ужесточения монетарной политики. В августе Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.
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