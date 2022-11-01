Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...17.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях электропередачи на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. До конца этого года «Россети ФСК ЕЭС» установят 19 новых опор на 10 линиях ...18.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...19.08.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершила реконструкцию линии электропередачи «Рефтинская ГРЭС — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию линии электропередачи 500 кВ ...