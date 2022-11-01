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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Рефтинская ГРЭС — Сирень». За счет этого выросла надежность электроснабжения потребителей в Сухом Логе. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Новые опоры выполнены с использованием современных материалов, способных выдерживать неоднократные изменения нагрузок с учетом природных климатических условий. Они смогут простоять минимум 35 лет.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Рефтинская ГРЭС — Сирень» составляет 34 км. Она участвует в схеме выдачи мощности Рефтинской ГРЭС и питает крупные населенные пункты в нескольких районах юго-востока Свердловской области, а также промышленные предприятия: Сухоложский огнеупорный и цементный заводы, комбинат «Ураласбест» и другие.
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