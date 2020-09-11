16% опрошенных россиян ожидают ухудшения своего материального положения в ближайший год

60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования ...11.09.2020 ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое
УрБК, Москва, 11.09.2020. 60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом ...27.11.2015 ФОМ: 14% россиян не хватает доходов на покупку продуктов питания
УрБК, Москва, 27.11.2015. Число россиян, которым не хватает денег на покупку продуктов питания, с августа 2015 года ...22.01.2015 Почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения
Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — плохое. Об этом ...22.01.2015 ФОМ: почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения
УрБК, Москва, 22.01.2015. Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — ...