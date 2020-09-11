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Вчера, 11:19

16% опрошенных россиян ожидают ухудшения своего материального положения в ближайший год

УрБК, Москва, 01.09.2023. В России 16% опрошенных в августе граждан ожидают ухудшения своего материального положения в ближайший год. В июле такой ответ дали только 10% респондентов, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Число респондентов, которые считают, что ничего не изменится, сократилось с 42% до 36%, что улучшится — выросло с 25% до 26%.

По итогам августа свое материальное положение как среднее оценивают 56% против 55% в июле, как плохое — 18% против 19%, как хорошее — по 23% в оба месяца.
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