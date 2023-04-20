Более трети жителей Свердловской области готовы в случае необходимости перейти на рабочую специальность

УрБК, Москва, 20.04.2023. Трудовых мигрантов нанимают на работу 16% российских работодателей. Из них 76% принимают до ...09.01.2023 В Свердловской области более половины соискателей хотят изучить новую профессию
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области 59% соискателей заявили о желании сменить сферу деятельности в ...06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты
В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая неделя не станет реальностью в ...06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая ...30.01.2015 Половина россиян готова на снижение зарплаты ради трудоустройства
УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...