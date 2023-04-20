Более трети жителей Свердловской области готовы в случае необходимости перейти на рабочую специальность

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Сменить текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность в случае крайней необходимости готовы 37% жителей Свердловской области. В 2020 году такой ответ дали 23% респондентов, говорится в исследовании hh.ru.



Согласны «пойти на завод» при бесплатном обучении новой профессии 20% опрошенных (в 2020 году — 10%), в случае гарантированного трудоустройства — 15% (в 2020 — 19%). Ответ «в любом случае готов» дали 8% против 5% в 2020 году. Против смены своей профессии вне зависимости от обстоятельств высказались 30% респондентов (в 2020 — 18%), уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней 7%, причем в 2020 году об этом рассказало такое же количество людей.



В первую очередь переход на рабочую специальность привлекает перспективой профессионального роста и более высокого заработка (такой ответ дали 63% опрошенных), возможностью уйти с надоевшей или неустраивающей работы (40%), более широкими возможностями трудоустройства (40%), возможностью зарабатывать тем, чем человек занимается в качестве увлечения (31%), более стабильным самоощущением в случае обострения экономического кризиса (31%).



Среди преимуществ рабочих профессий соискатели выделили легкость поиска работы по специальности (56% дали такой ответ), ощутимость результатов работы (41%), наличие навыков, полезных в повседневной жизни (41%), стабильность трудоустройства (38%), уровень зарплаты (24%). Главными недостатками рабочих специальностей опрошенные назвали отсутствие карьерных перспектив (46%), уровень зарплаты (43%) и низкий престиж (40%).