Жителю Екатеринбурга на покупку компактной квартиры на вторичном рынке потребуется 36 зарплат

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...11.02.2022 В Екатеринбурге спрос на аренду жилья вырос на 46%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге спрос на аренду жилья в 2021 году вырос на 46% по сравнению с 2020 ...04.12.2020 Спрос на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга вырос на 59%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2020. В Екатеринбурге спрос на рынке вторичного жилья на покупку однокомнатной квартиры вырос ...