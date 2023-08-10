УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:18

Жителю Екатеринбурга на покупку компактной квартиры на вторичном рынке потребуется 36 зарплат

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Жителю Екатеринбурга для приобретения на вторичном рынке квартиры площадью до 20 кв. м. потребуется 36 зарплат. Средняя стоимость такого жилья в уральской столице составляет 2,28 млн руб., что на 21% больше, чем год назад, сообщается в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

В выборку попали 25 городов. В среднем по стране компактные квартиры стоят 2,7 млн руб. Дешевле всего такие объекты в Ульяновске (960 тыс. руб.), дороже — в Сочи (4,8 млн руб.). Меньше всего средних зарплат на покупку жилья потребуется в Красноярске — 17.

В «Авито» отмечают, что компактные квартиры — хорошая альтернатива комнате. Человек получает все преимущества собственного жилья, а при желании может купить что-то другое при доплате.

«Рынок показывает, что данный формат весьма актуален для покупателей — за год количество компактных предложений на «вторичке» уменьшилось на 16%, в то время как спрос вырос на 24%», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2023 В Екатеринбурге спрос на квартиры на вторичном рынке за месяц вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...

01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...

18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...

11.02.2022 В Екатеринбурге спрос на аренду жилья вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге спрос на аренду жилья в 2021 году вырос на 46% по сравнению с 2020 ...

04.12.2020 Спрос на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга вырос на 59%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2020. В Екатеринбурге спрос на рынке вторичного жилья на покупку однокомнатной квартиры вырос ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО
Архив новостей
Сентябрь 2023 (33)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18