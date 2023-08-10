Жителю Екатеринбурга на покупку компактной квартиры на вторичном рынке потребуется 36 зарплат

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Жителю Екатеринбурга для приобретения на вторичном рынке квартиры площадью до 20 кв. м. потребуется 36 зарплат. Средняя стоимость такого жилья в уральской столице составляет 2,28 млн руб., что на 21% больше, чем год назад, сообщается в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



В выборку попали 25 городов. В среднем по стране компактные квартиры стоят 2,7 млн руб. Дешевле всего такие объекты в Ульяновске (960 тыс. руб.), дороже — в Сочи (4,8 млн руб.). Меньше всего средних зарплат на покупку жилья потребуется в Красноярске — 17.



В «Авито» отмечают, что компактные квартиры — хорошая альтернатива комнате. Человек получает все преимущества собственного жилья, а при желании может купить что-то другое при доплате.



«Рынок показывает, что данный формат весьма актуален для покупателей — за год количество компактных предложений на «вторичке» уменьшилось на 16%, в то время как спрос вырос на 24%», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.