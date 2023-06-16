Аналитики ожидают роста ипотечного рынка РФ в текущем году на 35-40%

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«Эксперт РА»: Объем выдачи ипотеки в 2023 году в России вырастет на 2-4%

УрБК, Москва, 16.06.2023. Объем выдачи ипотеки в 2023 году вырастет на 2-4%, до 4,9-5 трлн руб. Такой прогноз выдвинула ...

Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд ...

Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...

АИЖК: В мае объемы выдачи ипотеки выросли на 35%

УрБК, Москва, 21.06.2017. Объем выданных ипотечных кредитов за май 2017 года превысил 140 млрд руб. Об этом сообщает ...

АИЖК: по итогам 2013 года объем выданных ипотечных кредитов может превысить 1,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.10.2013. Российские банки выдадут около 400-500 млрд руб. ипотечных займов в IV квартале 2013 года. Об ...