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Вчера, 18:01

Аналитики ожидают роста ипотечного рынка РФ в текущем году на 35-40%

УрБК, Москва, 31.08.2023. По итогам 2023 года объем выданных ипотечных кредитов в России превысит 6,5 трлн руб., сообщается в аналитическом отчете кредитно-рейтингового агентства НКР.

Как полагают аналитики, во II полугодии 2023 года в РФ могут быть обновлены рекорды по выдаче ипотеки за месяц, квартал и год.

«НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. Хотя IV квартал, вероятно, окажется менее удачным, в том числе из-за досрочной реализации части спроса, впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 трлн руб.», — говорится в отчете.

Объем выданных кредитов увеличится на 35-40% по сравнению с 2022-м годом и на 14-18% — по отношению к 2021-му, считают аналитики НКР.
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