В Свердловской области на одного заемщика в среднем приходится 2,4 розничного кредита

УрБК, Челябинск, 24.04.2023. В Челябинской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на одного заемщика в среднем ...21.04.2023 На Среднем Урале на одного заемщика в среднем приходится 2,3 розничного кредита
В Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на одного заемщика в среднем пришлось 2,3 розничного кредита. ...21.04.2023 В Свердловской области на одного заемщика в среднем приходится 2,3 розничного кредита
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на одного заемщика в среднем ...19.01.2023 В Свердловской области на одного заемщика приходится 2,2 розничного кредита
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Свердловской области в декабре 2022 года на одного заемщика пришлось 2,2 розничного ...19.01.2023 На Южном Урале на одного заемщика приходится 2,2 розничного кредита
УрБК, Челябинск, 19.01.2023. В Челябинской области в декабре 2022 года на одного заемщика пришлось 2,2 розничного ...