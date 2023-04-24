В Свердловской области на одного заемщика в среднем приходится 2,4 розничного кредита

В Свердловской области по состоянию на 1 августа 2023 года на одного заемщика в среднем пришлось 2,4 розничного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 0,1 ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом наибольшее среднее количество розничных кредитов на одного заемщика в регионах РФ за указанный период было отмечено в ХМАО, Тюменской и Кемеровской областях (по 2,5 кредита).



Согласно исследованию, рост среднего количества кредитов на одного заемщика на 0,1 ед. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали 16 из 30 регионов РФ.