УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:57

Объем размещения акций российских компаний за десять лет сократился в 5 раз

УрБК, Москва, 31.08.2023. За последние десять лет объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO) российских компаний сократился в 4,6 раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные сотрудников РАНХиГС.

В 2004-2013 годах общая сумма сделок составляла 110,5 млрд долл. США, а с 2014 года по август 2023 — 23,9 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что прибыль «СПБ биржи» в I полугодии сократилась на 20%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2023 Прибыль «СПБ биржи» в первом полугодии сократилась на 20%

УрБК, Москва, 30.08.2023. По итогам января-июня 2023 года чистая прибыль «СПБ биржи» составила 619 млн 947 тыс. руб. ...

13.07.2015 Объем торговли между РФ и КНР в I полугодии 2015 года снизился на 30%

УрБК, Москва, 13.07.2015. I полугодии 2015 года объем торгового оборота между Россией и Китаем сократился почти на ...

14.07.2014 Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России во II квартале 2014 года сократился в 4 раза

УрБК, Москва, 14.07.2014. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России во II квартале 2014 года сократился в 4 ...

11.07.2014 ЦБ: внешний долг России в первом полугодии сократился на 1,1%

УрБК, Москва 11.07.2014. Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля уменьшился до 720,926 млрд долл. США. За первое ...

06.08.2013 Российский экспорт черных металлов за первое полугодие сократился на 8,6%

УрБК, Москва, 06.08.2013. Объем российского экспорта черных металлов в период с января по июнь 2013 года сократился на ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»
Архив новостей
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18