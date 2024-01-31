На фондовом рынке РФ не хватает финансовых директоров и специалистов по коммуникациям с инвесторами

УрБК, Москва, 31.01.2024. На участников — физических лиц в 2023 году пришлось 80% оборота рынка акций, рассказал ...13.11.2023 Зарплаты молодых специалистов в России за год практически не выросли
УрБК, Москва, 13.11.2023. Уровень зарплат, предлагаемых молодым специалистам российскими работодателями, остается ...27.02.2023 В российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. специалистов
УрБК, Москва, 27.02.2023. В российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. специалистов. С таким заявлением ...08.05.2020 Работа Московской биржи оказалась парализована почти на час
УрБК, Москва, 08.05.2020. Торги на фондовом рынке Московской биржи будут возобновлены в 12.50 мск, говорится в ...21.04.2011 Депутат Свердловской областной Думы Владимир Машков: В регионе будет принят закон о поддержке инновационной деятельности
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2011. «На Среднем Урале нет условий для открытия инновационного бизнеса, вследствие этого нет ...