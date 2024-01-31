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На фондовом рынке РФ не хватает финансовых директоров и специалистов по коммуникациям с инвесторами

УрБК, Москва, 13.02.2024. В настоящее время на фондовом рынке России не хватает CFO (финансовых директоров) и IR-специалистов (экспертов по коммуникациям с инвесторами) для вывода компании на IPO (первичное публичное размещение акций), пишут «Ведомости».

В ходе круглого стола на тему «IPO и SPO. Итоги 2023 и прогнозы на 2024 год», прошедшего накануне на площадке издания, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова рассказала, что в крупных компаниях, как правило, есть CFO. Однако в средних и малых организациях такого рода специалистов очень не хватает. Пока вузы не насытят рынок выпускниками соответствующих финансовых специальностей, рынок будет страдать, полагает Н. Логинова.

«Чтобы делать не восемь IPO в год, а 80, нам нужно, чтобы в 800 компаниях сидел профессиональный CFO», — цитирует издание Н. Логинову.

Эксперт добавила, что на рынке также очень не хватает IR-специалистов, формирующих публичный статус компании, необходимый ей для первичного публичного размещения акций на бирже.
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