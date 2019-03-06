Прибыль «СПБ биржи» в первом полугодии сократилась на 20%

УрБК, Москва, 30.08.2023. По итогам января-июня 2023 года чистая прибыль «СПБ биржи» составила 619 млн 947 тыс. руб. Это на 19,61% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается на сайте торговой платформы.



Рентабельность по прибыли за полугодие оценивается в 20,87% против 21,47% в прошлом году. Собственный капитал биржи вырос на 3,27%, до 20,69 млрд руб. Но рентабельность собственного капитала снизилась с 8,36% до 6,09%. Нематериальные активы стали больше на 43,7% — 1,15 млрд руб.



Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам составил 21,46 млрд долл. США, что на 76,4% уступает показателю 2022 года.



Операционные доходы достигли 2,97 млрд руб. Доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67%, до 823,21 млн руб. Доходы от размещения капитала — процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы — стали меньше на 6,98%, составив 1,3 млрд руб.