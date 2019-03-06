Прибыль «СПБ биржи» в первом полугодии сократилась на 20%

УрБК, Москва, 06.03.2019. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с предыдущим годом ...07.11.2018 Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале снизилась на 0,7%
Чистая прибыль Московской биржи в III квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...07.11.2018 Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале снизилась на 0,7%
УрБК, Москва, 07.11.2018. Чистая прибыль Московской биржи в III квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с ...13.03.2015 В 2014 году чистая прибыль группы ВТБ по МСФО упала в 125 раз
УрБК, Москва, 13.03.2015. По итогам 2014 года чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в 125 раз и составила 0,8 млрд ...02.07.2013 По итогам I квартала ОАО «Банк «ВТБ» сократило чистую прибыль по МФСО на 32%
УрБК, Москва, 02.07.2013. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за I квартал 2013 года составила 15,7 млрд руб. против 23,3 млрд ...