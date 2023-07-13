Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...16.05.2023 Свердловские перевозчики смогут приобрести более 200 автобусов с помощью новой программы господдержки
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе ...11.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...21.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу по развитию проекта «Единая социальная карта»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу по развитию ...