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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на маршруты региона 330 новых автобусов. План приобретения пассажирского транспорта утвердило правительство области в ходе заседания.

Как сообщает департамент информационной политики Среднего Урала, новые автобусы будут обслуживать 180 маршрутов. В том числе Екатеринбург получит 30 новых машин большого класса.

Ранее глава региона поставил задачу заменить максимальное число устаревших автобусов. Масштабная закупка даст возможность обновить 10% автобусного парка Свердловской области.

Также Средний Урал по заявке губернатора получил финансирование в объеме 1,5 млрд руб. Эти средства доведены в формате специального казначейского кредита. Деньги выделены после одобрения президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
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