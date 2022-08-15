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Вчера, 13:17

Российским авиакомпаниям выделят деньги из ФНБ на выкуп лизинговых самолетов

УрБК, Москва, 31.08.2023. Трем авиакомпаниям предварительно одобрили выделение денег из Фонда национального благосостояния, чтобы выкупить самолеты у западных лизингодателей. Предварительно речь идет о 40 воздушных судах, сообщает «Коммерсантъ».

Главная причина переоформления самолетов из иностранной собственности — возможность вывести их из реестров Бермуд и Ирландии. Это даст возможность беспрепятственно летать за рубеж.

Авиакомпании хотят рассчитаться с западными владельцами самолетов по страховому регулированию, которое не противоречит санкциям Евросоюза. В случае с США может произойти прямой выкуп, но потребуется лицензия американского министерства финансов.
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