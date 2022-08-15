Российским авиакомпаниям выделят деньги из ФНБ на выкуп лизинговых самолетов

В Минтрансе РФ рассказали, что ведомство готовит проекты нормативных правовых актов, которые направлены на ...15.08.2022 Российским авиакомпаниям могут разрешить переставлять запчасти с одних самолетов на другие
УрБК, Москва, 15.08.2022. В Минтрансе РФ рассказали, что ведомство готовит проекты нормативных правовых актов, которые ...25.02.2022 Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу самолетов России
УрБК, Москва, 25.02.2022. В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести запрет на продажу российским ...16.12.2011 Авиакомпаниям, имеющим в парке менее 8 больших самолетов, могут запретить полеты
УрБК, Москва, 16.12.2011. Министерство транспорта РФ предлагает запретить магистральные полеты авиакомпаниям, имеющим ...11.03.2011 Росавиация будет рекомендовать авиакомпаниям приостановить эксплуатацию самолетов Ту-154
УрБК, Москва, 11.03.2011. С июля 2011 года Росавиация будет рекомендовать авиакомпаниям приостановить эксплуатацию ...