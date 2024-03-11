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11.03.2024

Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность

УрБК, Москва, 11.03.2024. Минтранс РФ запросил еще 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что за счет этих средств «Аэрофлот» сможет приобрести около 90 самолетов.

Напомним, что в 2023 году власти РФ уже выделяли 300 млрд руб. из ФНБ. Это позволило выкупить 162 самолета (более трети из принадлежавшего иностранным лизингодателям парка) авиакомпаниями «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и «Аврора».
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