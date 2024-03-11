Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность

УрБК, Москва, 15.01.2024. Правительство РФ утвердило комплексную программу, в рамках которой планируется создать 600 ...

Фонд национального благосостояния выделит более 280 млрд рублей на строительство более 600 авиалайнеров

Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена

УрБК, Москва, 25.01.2023. Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники ...