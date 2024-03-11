Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность

УрБК, Москва, 15.01.2024. Правительство РФ утвердило комплексную программу, в рамках которой планируется создать 600 ...25.01.2023 Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена
УрБК, Москва, 25.01.2023. Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники ...10.03.2022 Минтранс РФ опубликовал список мер по сохранению парка иностранных самолетов
УрБК, Москва, 10.03.2022. Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства России, который направлен на ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
УрБК, Москва, 10.03.2022. Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ...