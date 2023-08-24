Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,94%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...18.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...11.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,69%
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 31 ...04.08.2023 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 24 ...28.07.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,62%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 17 ...