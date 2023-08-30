Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 97 коп.

УрБК, Москва, 30.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2023 года. Курс ...29.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 76 коп., евро — на 98 коп.
УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 августа 2023 года. Курс ...22.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс ...11.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 93 коп., евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 11.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 августа 2023 года. Курс долл. ...03.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 03.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа 2023 года. Курс долл. ...