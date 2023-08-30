Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 97 коп.

УрБК, Москва, 31.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 22 коп., до 95,93 руб., евро — на 97 коп., до 104,45 руб.