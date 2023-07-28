Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 90%

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В январе-июле 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 18,5 млрд руб. Это на 90% больше показателя аналогичного периода прошлого года (9,7 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (56 млрд руб.), на второй — Московская область (44,4 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (38,2 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (28,7 млрд руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (28,7 млрд руб.).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июле текущего года составил 628,9 млрд руб., увеличившись на 71,5% относительно аналогичного периода прошлого года (366,6 млрд руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, основной причиной роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом является эффект низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Также, по его словам, на это повлияли возобновление в начале года госпрограммы льготного автокредитования и увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран.