Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 90%

УрБК, Челябинск, 28.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,9 ...29.06.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 75%
УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 ...08.11.2022 На Южном Урале объем выданных в январе-сентябре автокредитов снизился на 44,1%
УрБК, Челябинск, 08.11.2022. В январе-сентябре 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...31.10.2022 Объем выданных на Южном Урале автокредитов в III квартале составил 5,36 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 31.10.2022. В III квартале 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 5,36 ...24.08.2022 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год снизился на 47,2%
УрБК, Челябинск, 24.08.2022. В январе-июле 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 9,6 ...