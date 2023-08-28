Сотрудники уральской таможни с начала года выписали штрафы на 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. За восемь месяцев текущего года сотрудники уральской таможни выписали 350 штрафов за нарушение таможенного законодательства на сумму около 8 млн руб. При этом более 100 нарушителей воспользовались скидкой на оплату штрафов, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.



«Всего с начала года таможней назначено штрафов за нарушение таможенного законодательства на сумму около 8 млн руб., при этом бизнесмены города и области сэкономили более 3 млн руб., используя предоставленную законодателем льготу», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.



Сэкономить на оплате штрафов предпринимателям позволила скидка в размере 50%. Нововведение в законодательство вступило в силу год назад, но активно уплачивать штрафы с дисконтом нарушители начали только в этом году. Сэкономить в данном случае можно при уплате административного штрафа в течение 20 календарных дней со дня вынесения постановления.