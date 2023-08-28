Сотрудники уральской таможни с начала года выписали штрафы на 8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.08.2023. С начала текущего года челябинские таможенники назначили административные штрафы на сумму ...27.07.2023 Более половины возбужденных Уральской оперативной таможней уголовных дел в 2023 году касаются контрабанды стратегически важных грузов
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-июнь 2023 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили 69 ...25.07.2023 В I полугодии 2023 года сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 57 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В I полугодии 2023 года сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 57 тыс. единиц ...02.04.2021 Сотрудники Уральского таможенного управления за год выписали штрафы на общую сумму 350 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В 2020 году таможенные органы Урала возбудили 5 тыс. 995 дел об административных ...12.03.2010 С начала 2010 года структурными подразделениями Нижнетагильской таможни возбуждено 57 дел об административном правонарушении
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2010. По данным учетно-регистрационного отделения Нижнетагильской таможни, с начала текущего ...