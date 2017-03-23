На счета уральского бизнесмена наложили арест за попытку уклониться от выплаты 2 млн рублей таможенных пошлин

Сумма образовавшейся задолженности по уплате таможенных платежей и пеней участников внешнеэкономической деятельности в ...

В зоне деятельности Екатеринбургской таможни долги участников ВЭД выросли в три раза

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. Сумма образовавшейся задолженности по уплате таможенных платежей и пеней участников ...

В зоне деятельности Екатеринбургской таможни долги участников ВЭД по платежам выросли в три раза

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Федеральной таможенной службой (ФТС) России принято решение о ликвидации с 20 апреля ...

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2010. Нижнетагильской таможней в результате корректировок таможенной стоимости товаров в ...

Нижнетагильской таможней в результате корректировок таможенной стоимости товаров в бюджет государства довзыскано таможенных платежей на сумму более 1,8 миллиона рублей

В 2008 году сотрудниками отдела таможенной инспекции Екатеринбургской таможни по результатам проверок доначислено в бюджет своевременно не уплаченных в полном объеме таможенных платежей и наложено штрафов на общую сумму более 18,2 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2009. В 2008 году сотрудниками отдела таможенной инспекции Екатеринбургской таможни было ...