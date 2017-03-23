На счета уральского бизнесмена наложили арест за попытку уклониться от выплаты 2 млн рублей таможенных пошлин

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Сотрудники Екатеринбургской таможни выявили попытку уральского бизнесмена уклониться от выплаты таможенных пошлин в полном объеме. Предприниматель при декларировании партии легированного порошка из Японии указал недостоверные сведения о таможенной стоимости товара, в результате чего бюджет недополучил более 2 млн руб., сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Чтобы бизнесмен погасил задолженность по уплате таможенных платежей и доначисленных пеней в полном объеме, на его Едином лицевом счете Федеральной таможенной службы России таможенники арестовали 2,4 млн руб.
«Практика наложения ареста на имущество должников активно применяется Екатеринбургской таможней на протяжении четырех последних лет. Она является эффективным инструментом для взыскания неуплаченных таможенных платежей, поскольку арестованное имущество не подлежит отчуждению и гарантирует погашение задолженности в полном объеме и кратчайшие сроки», — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
С начала 2023 года таможенная служба приняла уже четыре решения об аресте имущества должников в виде денежных средств на сумму более 6,6 млн руб.
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