Курс евро с начала торгов вырос на 0,97%

УрБК, Москва, 30.08.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,01 руб., евро — 104,64 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,59%, европейской — на 0,97%.

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