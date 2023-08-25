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Свердловская область оказалась единственным регионом УрФО с просроченной задолженностью по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. На 1 августа 2023 года просроченная задолженность по зарплате на предприятиях, не относящихся к малому бизнесу, среди регионов Уральского федерального округа имелась только у Свердловской области (4,9 млн руб.).

Как сообщает Челябинскстат, в целом по России суммарная задолженность по зарплате на 1 августа этого года составила 444,22 млн руб. По сравнению с 1 июля этого года она снизилась на 120,3 млн руб. (на 21,3%).

Отметим, что за месяц просроченная задолженность по зарплате на предприятиях Среднего Урала снизилась на 19,9 млн руб. (в 5,1 раза), за год — на 22,4 млн руб. (в 5,6 раза).
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